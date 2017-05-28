«Зенит» уволил Мирчу Луческу

Автор: Евгений Морозов 0

Мирча Луческу

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с «Зенитом» Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Зенит»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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