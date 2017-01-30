«Зенит» согласовал трансфер Дэйви Проппера

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Дэйви Проппер

«Зенит» и ПСВ договорились о переходе в клуб из Санкт-Петербурга полузащитника Дэйви Проппера. По существующей информации, заинтересованные стороны сошлись на 16 миллионах евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за Проппера 14 миллионов, однако эта сумма не устроила голландский клуб.

Сам футболист в последних интервью предпочитал не комментировать свое будущее, подчеркивая при этом, что его переход – дело руководства ПСВ и заинтересованной стороны.

В текущем сезоне 25 футболист провел 20 матчей за ПСВ, забил пять мячей, отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Виллаш-Боаш считает РФПЛ чемпионатом Мутко

Премия еженедельника «Футбол» – 2011/14. Сейду Думбия

Сергей Овчинников: «Вернусь в «Локомотив» только главным тренером»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 