«Зенит» собирается приобрести Маттео Политано больше, чем за 15 миллионов евро

Руководство «Зенита» продолжает искать игроков, которые усилят команду в летнее трансферное окно. Петербуржцы пытаются купить футболиста «Сассуоло» Маттео Политано.

Итальянский клуб отказался продавать нападающего за 15 миллионов евро. «Зенит» готов увеличить сумму сделки, однако новая цена не называется. Сообщается, что стоимость Маттео на трансферном рынке не превышает 7,5 миллионов евро.

По некоторым данным, игрок хочет заключить соглашение с сине-бело-голубыми на 5 лет. В прошедшем сезоне Серии А 24-летний итальянец сыграл 31 матч, отличившись пятью мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Gianlucadimarzio