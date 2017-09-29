«Зенит» раздает бесплатные билеты на домашние матчи с «Арсеналом» и «Русенборгом»

Автор: Евгений Морозов 0

стадион крестовский

На домашние матчи «Зенита» против тульского «Арсенала» и «Русенборга» раздадут бесплатные билеты. Это возможность предоставлена жителям 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге.

Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на этой территории. Выдача билетов начнется со 2 октября.

Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.

15 октября «Зенит» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате России, а 19 октября с «Русенборгом» – в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press
Источник:  сайт 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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