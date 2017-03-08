Сергей Семак и Владислав Радимов рассматриваются на пост главного тренера «Зенита»

«Зенит» может отправить Мирчу Луческу в отставку. Петербургский клуб рассматривает Сергея Семака и Владислава Радимова в качестве возможной замены нынешнему главному тренеру команды.

Нынешний тренер «Уфы» Семак уже возглавлял петербургскую команду. Под его руководством в 2014 году «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 0-1 и выиграл в гостях у дортмундской «Боруссии» со счетом 2-1. Владислав Радимов ныне возглавляет команду «Зенит-2». Его подопечные после 24 туров занимают 11 место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее также сообщалось, что руководство «Зенита» летом хочет сделать предложение экс-тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому.

По имеющейся информации, в клубе могут вовсе отказаться от практики приглашения иностранных специалистов, однако румынский наставник, несмотря на вылет из еврокубков и кубка страны, все же доработает до конца сезона.

После 18 туров «Зенит» занимает 2 строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: АБН