«Зенит» проведет три матча на «Крестовском» в апреле

Три матча «Зенитa» пройдут на стадионе на Крестовском острове. Об этом заявил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» должен сыграть на новом стадионе с екатеринбургским «Уралом» 23 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Обсуждаются два мероприятия в феврале (на стадионе), которые оттестирует стадион. В апреле пройдут три игры ФК «Зенит», — сказал Белов.

Напоминаем, что «Крестовский» будет принимать футбольные матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт