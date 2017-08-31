«Зенит» подписал 4-летний контракт с защитником «Ростова» Михой Мевлей

Автор: Евгений Морозов 0

Миха Мевля

«Зенит» объявил о переходе защитника «Ростова» Михи Мевли. 27-летний словенец подписал с новым клубом контракт на 4 года. О сумме трансфера и других деталях контракта не сообщается.

Мевля перешел в «Ростов» из бухарестского «Динамо» летом 2016 года за 700 тысяч евро.В составе клуба с берегов Дона

Миха провел 38 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Мевля стал пятым игроком, перешедшим из «Ростова» в «Зенит» летом 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Зенита»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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