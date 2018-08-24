«Зенит» победил «Мольде», «ПСЖ» может остаться без Мбаппе, «Спартак» продлил контракт с Зобниным. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Зенит

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 августа.

1. Лига Европы, 4-й квалификационный раунд. «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде».

Голами отметились Дзюба, Заболотный и Мевля.

2. «ПСЖ» может лишиться Килиана Мбаппе из-за проблем с ФФП.

Француз может перейти в «Реал».

3. Клаудио Маркизио может перейти в «Зенит».

На итальянца также претендует «Спортинг».

4. «Спартак» продлит контракт с Романом Зобниным.

Новый договор рассчитан до 2024-го года. 

5. Акции «Манчестер Юнайтед» обновили рекорд на бирже.

Стоимость акций «Манчестер Юнайтед» достигла рекордных значений во время вторничных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Фото: Global Look Press

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