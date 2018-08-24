«Зенит» победил «Мольде», «ПСЖ» может остаться без Мбаппе, «Спартак» продлил контракт с Зобниным. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 августа.
1. Лига Европы, 4-й квалификационный раунд. «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде».
Голами отметились Дзюба, Заболотный и Мевля.
2. «ПСЖ» может лишиться Килиана Мбаппе из-за проблем с ФФП.
Француз может перейти в «Реал».
3. Клаудио Маркизио может перейти в «Зенит».
На итальянца также претендует «Спортинг».
4. «Спартак» продлит контракт с Романом Зобниным.
Новый договор рассчитан до 2024-го года.
5. Акции «Манчестер Юнайтед» обновили рекорд на бирже.
Стоимость акций «Манчестер Юнайтед» достигла рекордных значений во время вторничных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Фото: Global Look Press