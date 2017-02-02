«Зенит» ответил отказом на предложение обменять Павла Могилевца на Кристиана Нобоа

«Ростов» хотел приобрести Павла Могилевца и даже предлагал обменять его на Кристиана Нобоа. Стороны не сумели договориться.

«Ростов» и «Зенит» не смогли прийти к компромиссу по трансферу полузащитника Павла Могилевца. Клубу из Санкт-Петербурга было предложено обменять Могилевца на Нобоа с доплатой за эквадорца. Однако «Зенит» не захотел отпускать своего полузащитника.

Павел Могилевец выступал за «Ростов» в предыдущем сезоне. За 26 матчей хавбек забил один гол и сделал одну голевую передачу. В текущем сезоне Павел всего один раз выходил на поле в составе «Зенита».

Нобоа провел в этом сезоне 13 матчей и один раз отличился забитым голом.

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» и «Ростов» отделяют 10 очков. «Ростовчане» занимают 7-ю позицию с 25-ю баллами. «Сине-бело-голубые» на второй строчке с 35-ю очками.

Фото: официальный сайт «Ростова»

Источник: ТАСС