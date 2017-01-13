«Зенит» отменил сбор в Турции

«Зенит» принял решение отменить сбор в Турции, который должен был пройти с 7 по 14 февраля. Как сообщает источник, близкий к ситуации, сине-бело-голубые проведут два лишних дня в Испании.

После этого футболисты получат небольшой отдых, а затем соберутся в Санкт-Петербурге.

На данный момент подопечные Мирчи Луческу занимают в турнирной таблице чемпионата России второе место, имея в активе 35 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на пять баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»