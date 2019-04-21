«Зенит» обыграл «Краснодар», «Ювентус» – чемпион Италии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости 20 апреля.

1. «Арсенал» обыграл «Уфу» на выезде, «Оренбург» разгромил «Ростов», «Динамо» побеждает дома «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя, «Зенит» одолел «Краснодар», забив гол на последних минутах

Премьер-лига. 24-й тур.

2. «Ювентус» – чемпион Италии 2018/19

В 33-м туре Серии А туринцы одолели «Фиорентину» (2:1).

3. Кевин де Брюйне вновь получил повреждение

Это уже четвертая травма игрока в нынешнем сезоне.

4. Андрей Аршавин: «Когда я поднял кубок, это был один из лучших дней в моей карьере»

В Москве прошел Трофи-тур Лиги Европы УЕФА.

5. «Манчестер Юнайтед» готов продать Ромелу Лукаку

Лукаку выступает за «Юнайтед» с лета 2017 года.

Фото: Global Look Press

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