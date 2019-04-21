«Зенит» обыграл «Краснодар», «Ювентус» – чемпион Италии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости 20 апреля.
1. «Арсенал» обыграл «Уфу» на выезде, «Оренбург» разгромил «Ростов», «Динамо» побеждает дома «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя, «Зенит» одолел «Краснодар», забив гол на последних минутах
Премьер-лига. 24-й тур.
2. «Ювентус» – чемпион Италии 2018/19
В 33-м туре Серии А туринцы одолели «Фиорентину» (2:1).
3. Кевин де Брюйне вновь получил повреждение
Это уже четвертая травма игрока в нынешнем сезоне.
4. Андрей Аршавин: «Когда я поднял кубок, это был один из лучших дней в моей карьере»
В Москве прошел Трофи-тур Лиги Европы УЕФА.
5. «Манчестер Юнайтед» готов продать Ромелу Лукаку
Лукаку выступает за «Юнайтед» с лета 2017 года.
Фото: Global Look Press