«Зенит» не станет продавать Александра Кокорина

Пресс-аташе «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию, согласно которой руководство петербургского клуба намерено продать нападающего Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» готовы отпустить 25-летнего россиянина за 6-7 миллионов евро.

«Впервые об этом слышу. Информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности», – заявил Циммерман.

Напомним, что Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2019 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «сине-бело-голубых» 19 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат