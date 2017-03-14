«Зенит» не станет продавать Александра Кокорина

Автор: Никита Поляков 1 Comments

Кокорин

Пресс-аташе «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию, согласно которой руководство петербургского клуба намерено продать нападающего Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» готовы отпустить 25-летнего россиянина за 6-7 миллионов евро.

«Впервые об этом слышу. Информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности», – заявил Циммерман.

Напомним, что Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2019 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «сине-бело-голубых» 19 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Никита Поляков

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One thought on “«Зенит» не станет продавать Александра Кокорина

  1. А что есть люди готовые выкинуть деньги на ветер? Интересно, кто это?

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