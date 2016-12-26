«Зенит» намерен подписать Арьена Роббена

«Зенит» желает приобрести нападающего сборной Голландии и мюнхенской «Баварии» Арьена Роббена. «Бавария» может продать голландца за 10 млн евро.

Мирча Луческу считает, что голландец отлично бы влился в его схемы и смог бы усилить команду в нынешнее трансферное окно с целью достижения поставленных перед клубом задач.

«Бавария», однако, не желает расставаться с голландцем, но хорошее предложение в размере 10 миллионов евро, может склонить чашу весов в пользу российской команды, так как руководству баварцев не нравится, что футболист часто получает травмы.

Сам же 32-летний игрок не исключил возможного ухода из «Баварии»: «Я не могу ничего обещать. Я буду выступать в «Баварии» на приличном уровне еще некоторое время и буду предан команде до окончания контракта».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Роббен принял участие в 10 матчах и отметился 5 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Itasportpress