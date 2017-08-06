«Зенит» на матче со «Спартаком» обновил рекорд посещаемости

Автор: Антон Муша 1

Зенит-Арена

Центральную встречу тура посетило более 50 тысяч человек. Для клуба из Санкт-Петербурга этот показатель стал рекордным в российской истории.

Матч 4-го тура Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 53359 зрителей. Предыдущее достижение «Зенит» установил 3 августа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против израильского клуба «Бней Йегуда». Тогда на трибунах присутствовало 45670 зрителей.

Игра закончилась убедительной победой «Зенита» со счетом 5:1.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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Антон Муша

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One thought on “«Зенит» на матче со «Спартаком» обновил рекорд посещаемости

  1. Глушакова, Реброва, Самедова до конца первого круга во вторую команду! «Учиться»!

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