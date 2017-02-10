«Зенит» может отдать братьев Кержаковых в аренду

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не взял в Бельгию готовиться к игре с «Андерлехтом» четырех игроков, участвовавших в предыдущем сборе в Испании. Братья Кержаковы могут быть отданы в аренду.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков, не полетевшие с командой на третий сбор, близки к уходу из стана сине-бело-голубых. Сообщается, что клуб рассматривает вариант аренды для футболистов.

Напомним, питерский коллектив отправился в Бельгию, где будет готовится к матчу 1/16 Лиги Европы против «Андерлехта», который состоится 16 февраля.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 35 очков.