«Зенит» интересуется полузащитником «Базеля» Мохамедом Эльюнусси. Главный тренер петербуржцев Роберто Манчини отметил марокканца с норвежским паспортом еще летом прошлого года, однако тогда клуб проводил масштабную кампанию на аргентинском рынке.

Итальянский специалист видит в 23-летнем футболисте универсального игрока атаки, способного как быть ассистентом, так и составить конкуренцию Александру Кокорину в нападении.

Сообщается, что трансфер Эльюнусси может обойтись «Зениту» приблизительно в 12 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: «Невские Новости»