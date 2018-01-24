«Зенит» интересуется полузащитником «Базеля» Мохамедом Эльюнусси

Автор: Евгений Морозов 0

«Зенит» интересуется полузащитником «Базеля» Мохамедом Эльюнусси. Главный тренер петербуржцев Роберто Манчини отметил марокканца с норвежским паспортом еще летом прошлого года, однако тогда клуб проводил масштабную кампанию на аргентинском рынке.

Итальянский специалист видит в 23-летнем футболисте универсального игрока атаки, способного как быть ассистентом, так и составить конкуренцию Александру Кокорину в нападении.

Сообщается, что трансфер Эльюнусси может обойтись «Зениту» приблизительно в 12 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: «Невские Новости»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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