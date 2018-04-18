«Зенит» интересуется Александром Ташаевым и Сергеем Петровым

«Зенит» задумывается о трансферных целях на лето-2017. Питерцы планируют приобрести сразу двух российских футболистов.

Петербургский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Александру Ташаеву и защитнику «Краснодара» Сергею Петрову.

Договоренность по трансферу Ташаева вполне вероятна – игрок не против перехода в «Зенит». Что касается Петрова, он воспитанник академии «Зенита», им в Петербурге могут заменить уходящего Доменико Кришито.

Ташаев за «Динамо» в этом сезоне провел

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»