«Зенит» интересуется Александром Ташаевым и Сергеем Петровым

Автор: Михаил Серебряков 0

Alexandr Tashaev

«Зенит» задумывается о трансферных целях на лето-2017. Питерцы планируют приобрести сразу двух российских футболистов.

Петербургский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Александру Ташаеву и защитнику «Краснодара» Сергею Петрову.

Договоренность по трансферу Ташаева вполне вероятна – игрок не против перехода в «Зенит». Что касается Петрова, он воспитанник академии «Зенита», им в Петербурге могут заменить уходящего Доменико Кришито.

Ташаев за «Динамо» в этом сезоне провел 22 игры, забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.

Петров за краснодарский клуб сыграл в текущем сезоне 25 матчей и имеет в своем активе 1 гол и 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт день за днем»

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