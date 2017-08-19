«Зенит» и «Валенсия» могут обменяться защитниками

Испанская «Валенсия» продолжает претендовать на защитника «Зенита» Луиша Нету. Ранее российский клуб отверг пятимиллионное предложение «летучих мышей» по трансферу португальца.

Сообщается, что в данный момент клубы ведут переговоры, по итогам которых Нету станет игроком «Валенсии», а в стан «Зенита» отправится тунисец Аймен Абденнур.

В минувшем сезоне Нету отыграл 35 матчей в РФПЛ, в текущем розыгрыше чемпионата России в активе 29-летнего португальца три матча. В активе Абденнура 13 матчей в испанской примере в сезоне-2016/17.

Фото: Global Look Press

Источник: O Jogo