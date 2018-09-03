«Зенит» и «Спартак» голов не забили, Черышев забил первый гол за «Валенсию», в «Лужниках» нашли боевой снаряд. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 сентября.
1. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили, «Динамо» обыграло «Оренбург», «Зенит» и «Спартак» не выявили сильнейшего, «Ахмат» побеждает у «Уфы»
Премьер-лига. 6-й тур.
2. Денис Черышев забил первый гол в сезоне за «Валенсию»
Российский хавбек отличился на 16-й минуте.
3. На территории «Лужников» обнаружен боевой снаряд
Предмет был найден неподалеку от дома 24 на улице Лужники.
4. Хатем Бен Арфа перешел в «Ренн»
Футболист будет выступать под 18-м номером.
5. Эд Вудворд летом хотел подписать Криштиану Роналду в «МЮ»
Но главный тренер Жозе Моуринью был против.
Фото: Сергей Дроняев