«Зенит» и «Спартак» голов не забили, Черышев забил первый гол за «Валенсию», в «Лужниках» нашли боевой снаряд. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РПЛ. 6 тур. «Динамо» — «Оренбург» — 2:0. Химки. «Арена Химки». 2 сентября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 сентября.

1. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили, «Динамо» обыграло «Оренбург», «Зенит» и «Спартак» не выявили сильнейшего, «Ахмат» побеждает у «Уфы»

Премьер-лига. 6-й тур.

2. Денис Черышев забил первый гол в сезоне за «Валенсию»

Российский хавбек отличился на 16-й минуте.

3. На территории «Лужников» обнаружен боевой снаряд

Предмет был найден неподалеку от дома 24 на улице Лужники.

4. Хатем Бен Арфа перешел в «Ренн»

Футболист будет выступать под 18-м номером.

5. Эд Вудворд летом хотел подписать Криштиану Роналду в «МЮ»

Но главный тренер Жозе Моуринью был против.

Фото: Сергей Дроняев

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