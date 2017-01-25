«Зенит» близок к подписанию Бранислава Ивановича

Агент защитника «Зенита» рассказал о слухах вокруг Доменико Кришито. Также Андреа Д’Амико отметил, что «Зенит» в скором времени подпишет Бранислава Ивановича.

«Интер» пробовал приобрести Кришито ещё год назад, но «Зенит» отказался его продавать. Мыльная опера о переходе Кришито длится слишком долго из-за его универсальности. Имея Жиркова на фланге, Мирча Луческу может использовать Кришито в центре, но «Зениту» ещё предстоит заменить Ломбертса, и они близки к приобретению Ивановича», — сказал Д’Амико.

Отметим, что Ивановичем интересовались «Барселона» и «Эвертон». Руководство «синих» не против расстаться с сербским защитником.

Бранислав сыграл в текущем сезоне АПЛ 13 матчей и отметился одной голевой передачей.

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Фото: Global Look Press

Источник: FC Inter News