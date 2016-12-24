Защитник «Валенсии» Жоау Канселу летом станет игроком «Барселоны»

Стал известен футболист, который пополнит ряды «Барселоны» ближайшим летом. Об этом сообщают европейские СМИ.

Португалец Жоау Канселу станет игроком сине-гранатовых в начале следующего сезона. Покупка защитника «Валенсии» обойдется каталонцам в 30 миллионов евро. «Барселона» решила приобрести Канселу летом из-за отсутствия необходимой суммы денег на данный момент. Также сам 22-летний португалец изъявил желание не покидать «летучих мышей» в зимнее трансферное окно.

За текущий сезон Канселу сыграл в составе «Валенсии» 15 матчей. Защитник отметился одной головой передачей, а также получил 3 желтых и одну красную карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es