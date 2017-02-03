Защитник «Фрайбурга» мог перейти в «Зенит» за 15 миллионов евро

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Чаглар Сеюджю

«Зенит» хотел приобрести юного защитника «Фрайбурга». Питерский клуб был готов заплатить за Чаглара Сеюнджю 15 миллионов евро.

Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю входил в сферу питерского «Зенита». По имеющейся информации, руководство российского клуба предлагало за 20-летнего турецкого футболиста 15 миллионов евро.

Помимо «Зенита» интерес к Сеюнджю проявляли «Манчестер Сити», «Лилль» и «Ренн», но договориться с руководством «Фрайбурга» так и не удалось.

В нынешнем сезоне Чаглар Сеюнджю принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги и отдал 1 результативный пас. Его контракт с «Фрайбургом» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Tsajans

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Вадим Павлов

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