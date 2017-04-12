Защитник «Дженоа» Армандо Иццо дисквалифицирован за участие в договорных матчах

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Дженоа

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо дисквалифицирован на полтора года. Игрок обвинен в участии в договорных матчах.

25-летний футболист обвинен в участии в двух договорных матчах в сезоне-2013/14, когда он выступал за «Авеллино» в серии Б: «Модена» – «Авеллино» (1:0) и «Авеллино» – «Реджина» (3:0).

Сообщалось, что игры носили договорной характер, а нужные исходы были организованы при участии Иццо, имевшего тогда связи в неаполитанской мафиозной группировке Vanella Grassi Secondigliano.

«Авеллино» наказан снятием трех очков. Пока неизвестно, будет ли Иццо подавать апелляцию на это решение.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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