Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер летом покинет клуб

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Хольгер Бадштубер

Мюнхенцы освежают состав. Защитник Хольгер Бадштубер покинет «Баварию».

Мюнхенский клуб в заявлении подчеркнул, что контракт с футболистом рассчитан до 30 июня нынешнего года. Стороны не будут продлевать соглашение.
«Это было ясно с самого начала. После аренды в «Шальке» Бадштубер, вероятно, отправится за новым опытом за рубеж. «Бавария» желает Хольгеру всего наилучшего. Благодарим его за образцовую службу на протяжении 15 лет», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

В текущем сезоне Хольгер Бадштубер провел в аренде за «Шальке» 11 игр в Бундеслиге и отметился только желтой карточкой.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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