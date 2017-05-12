Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер летом покинет клуб

Мюнхенцы освежают состав. Защитник Хольгер Бадштубер покинет «Баварию».

Мюнхенский клуб в заявлении подчеркнул, что контракт с футболистом рассчитан до 30 июня нынешнего года. Стороны не будут продлевать соглашение.

«Это было ясно с самого начала. После аренды в «Шальке» Бадштубер, вероятно, отправится за новым опытом за рубеж. «Бавария» желает Хольгеру всего наилучшего. Благодарим его за образцовую службу на протяжении 15 лет», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

В текущем сезоне Хольгер Бадштубер провел в аренде за «Шальке» 11 игр в Бундеслиге и отметился только желтой карточкой.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»