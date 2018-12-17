Защитник «Аякса» Матейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018

Юный голландец был признан лучшим молодым игроком Европы. В 19 лет де Лигт уже стал капитаном «Аякса» и вызывается в сборную Нидерландов.

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy, которую итальянская газета Tuttosport ежегодно вручает лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Помимо де Лигта на награду претендовали англичанин Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), голландец Джастин Клюйверт («Рома»), бразилец Винисиус Жуниор («Реал») и итальянец Патрик Кутроне («Милан»). Напомним, что в 2017 году обладателем награды стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, минувшим летом ставший чемпионом мира в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что на 19-летнего капитана «Аякса» претендуют сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых называются «Барселона» и «Ювентус». В нынешнем сезоне де Лигт провел 15 матчей в чемпионате Нидерландов и отметился 2 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport