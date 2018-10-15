Защита Павла Мамаева подала апелляцию на арест футболиста

Автор: Евгений Морозов 0

Павел Мамаев

Защита полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обжаловала решение суда о его аресте. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов. 

«Мы подали апелляционную жалобу на решение суда об аресте Павла. Ждем решения в самое ближайшее время», — сказал Бушманов.

В октябре суд первой инстанции до 8 декабря заключил под стражу форварда «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева по делу о хулиганстве. Также под стражей находятся брат футболиста петербургского клуба Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий.

27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», наказание по которой может составить 7 лет лишения свободы. Кокорин и Мамаев отправлены в СИЗО «Бутырки» до 8 декабря.

Все подробности по делу читайте тут.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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