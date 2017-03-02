Зарплата Валерия Карпина на «Матч ТВ» составит 2 миллиона рублей в месяц

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

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Стала известна сумма заработной платы экс-футболиста Валерия Карпина на телевидении. Об этом сообщают СМИ.

Как известно, в середине февраля руководство «Матч ТВ» назначила Карпина на должность  главного редактора дирекции футбольных трансляций канала. Ежемесячный заработок 48-летнего Валерия Георгиевича будет составлять 2 миллиона рублей. Во время работы главным тренером армавирского «Торпедо» бывший футболист сборной России получал  1 150 000 рублей.

Напомним, на спортивном канале Карпин стал работать в 2016 году. Знаменитый спортсмен был постоянным экспертом «Матч ТВ».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Life

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