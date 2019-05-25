Задолженность РФС составляет 150 млн рублей, Серхио Рамос может покинуть «Реал», ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 мая.

1. Задолженность РФС по заемным средствам составляет 150 млн рублей

В начале 2018 года дебиторская задолженность РФС составляла около 400 млн рублей.



2. Нико Ковач продолжит тренировать «Баварию»

Об этом сообщил председатель совета директоров мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

3. Серхио Рамос может уйти из «Реала»

Испанцу не нравятся некоторые вещи, которые происходили в клубе в минувшем сезоне.



4. «Манчестер Юнайтед» предложит Маттейсу де Лигту 236 тысяч фунтов в неделю

19-летний защитник «Аякса» может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

5. Чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Санкт-Петерубурге

ЧМ-2024 решено провести в чешских Праге и Остраве. В 2025 году первенство мира пройдет в Швеции и Дании.

Фото: Global Look Press

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