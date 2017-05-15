За победу в Примере и ЛЧ Перес обещал игрокам «Реала» 50 млн евро

Футболисты мадридского «Реала» могут получить фантастические премиальные от президента Флорентино Переса. Игроки добьются бонусов в случае победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Согласно информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес обещал футболистам 50 миллионов евро за победу в двух турнирах. Глава «сливочных» встретился с капитанами команды Серхио Рамосом и Марсело, подчеркнув важность победы на двух фронтах для истории клуба.

В случае успеха каждый из 24 игроков «сливочных» и главный тренер команды Зинедин Зидан получит по 2 млн евро. Ещё 3 миллиона будут распределены между сотрудниками клуба, непосредственно работающими с командой (ассистенты главного тренера, физиотерапевты и другие сотрудники).

В нынешнем сезоне «Реал» уже получил от выступления в Лиге чемпионов 39,7 миллионов евро. К этой игре нужно будет добавить ещё 15 млн в случае победы в финале турнира и 11 млн в случае поражения. Кроме того «Реал» получит ещё 25,5 миллионов евро от маркетинга.

В финале Лиги чемпионов «Реал» 3 июня встретится в Кардиффе с туринским «Ювентусом». В чемпионате Испании за тур до окончания национального первенства у команды 87 очков и 2-е место в турнирной таблице. «Барселона» набрала столько же очков и занимает 1-е место, однако у столичной команды игра в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Bernabeu Digital

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»