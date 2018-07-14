За 6 лет в «Челси» сменилось 6 тренеров

Автор: Михаил Серебряков 0

Челси

Новым главным тренером «Челси» назначен итальянец Маурицио Сарри. Он стал шестым на этом посту за шесть лет.

До этого за шесть предыдущих лет команду возглавляли Роберто Ди Маттео (выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии), Рафаэль Бенитес (победа в Лиге Европы), Жозе Моуринью (в этот период он выиграл с командой чемпионат Англии и Кубок лиги), Гус Хиддинк и Антонио Конте  (победа в чемпионате и Кубке Англии).

В этом списке не учтен Стив Холланд, который был и.о. главного тренера в матче с «Сандерлендом» (3:1) после увольнения Моуринью и назначения Хиддинка.

Фото: Global Look Press
Источник: brfootball

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