Джанлуиджи Буффон: «Рад, что не похож на болельщиков, праздновавших поражение «Ювентуса» в финале ЛЧ»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал празднования итальянских болельщиков после поражения «бьянконери» в финале Лиги чемпионов. После окончания матча в Неаполе был устроен фейерверк.

«Я горжусь тем, что не похож на таких людей. В футболе есть победы и поражения. , от поражения можно извлечь больше, чем от победы. Я очень рад, что у меня нет ничего общего с такими болельщиками», – заявил Буффон.

В финале Лиги чемпионов туринцы были разгормлены «Реалом» — 1:4. Буффон не сумел победить в третьем финале еврокубка подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia