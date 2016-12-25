«Ювентус» хочет приобрести Тони Крооса

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в Италии. 26-летним полузащитником заинтересовался «Ювентус».

Туринский клуб готов предложить за полузащитника «сливочных» 60 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

В качестве запасных вариантов руководство итальянского клуба рассматривает возможные трансферы Марко Верратти из «ПСЖ» и Ивана Ракитича из «Барселоны».

Напомним, в нынешнем сезоне немецкий полузащитник провел за «Реал» 19 мачтей, в которых отметился 1 голом и 11 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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Никита Поляков

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