«Ювентус» хочет приобрести Роберта Левандовски

«Ювентус» может приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Если туринскую команду покинет нападающий Гонсало Игуаин,

Ранее сообщалось, что Игуаин может перейти в «Интер» в обмен на форварда Мауро Икарди.

По данным СМИ, Левандовски нуждается в новом вызове, так как разочарован нынешней ситуацией в мюнхенской «Баварии».

Ранее агент польского футболиста Пини Захави признался, что ведет переговоры с клубами «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Нынешнее соглашение Роберта с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне поляк провел 30 матчей и забил 29 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport