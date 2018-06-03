«Ювентус» хочет приобрести Роберта Левандовски

Автор: Михаил Серебряков 0

Robert Lewandowski

«Ювентус» может приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Если туринскую команду покинет нападающий Гонсало Игуаин,

Ранее сообщалось, что Игуаин может перейти в «Интер» в обмен на форварда Мауро Икарди.

По данным СМИ, Левандовски нуждается в новом вызове, так как разочарован нынешней ситуацией в мюнхенской «Баварии».

Ранее агент польского футболиста Пини Захави признался, что ведет переговоры с клубами «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Нынешнее соглашение Роберта с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне поляк провел 30 матчей и забил 29 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

 

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