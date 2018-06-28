«Ювентус» хочет подписать Антони Марсьяля

Автор: Михаил Серебряков 0

Anthony Martial

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Ювентуса». Ранее сообщалось, что на форварда также претендует «Тоттенхэм».

Туринцы планируют приобрести 22-летнего француза в это межсезонье или через год, когда Марсьяль может стать свободным агентом.

Неделю назад чемпионы Италии бесплатно подписали экс-полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана. Теперь «Ювентус» не прочь повторить подобное с Марсьялем, чей трансфер из «Монако» вместе с бонусами обошелся «МЮ» в 60 миллионов евро.

В завершившимся сезоне француз сыграл в 30 матчах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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