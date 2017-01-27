«Ювентус» согласовал новый контракт с Пауло Дибалой

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пауло Дибала

«Ювентус» близок к продлению контракта с форвардом Пауло Дибалой. Об этом сообщает итальянское издание.

Сегодня прошел очередной раунд переговоров, в ходе которого стороны практически согласовали условия нового договора. Ожидается, что на следующей неделе «Юве» официально объявит о продлении контракта.

Новое соглашение рассчитано на ближайшие 5 лет, до 2021 года. Сначала Дибала будет получать 5 миллионов евро в год плюс бонусы, а затем его оклад вырастет до 7 миллионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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