Переговоры по поводу перехода полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя в туринский «Ювентус» продолжаются. Об этом сообщают европейские СМИ.
За покупку Витселя команда с берегов Невы планирует получить 10 миллионов евро. Однако за трансфер бельгийца руководство «старой сеньоры» готово заплатить не более 6 миллионов евро.
За «Зенит» 27-летний хавбек выступает с 2012 года. В составе российской команды футболист стал чемпионом России, а также обладателем национальных Кубка и Суперкубка.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Calciomercato.com
One thought on “«Ювентус» снова не может договориться с «Зенитом» по сумме трансфера Акселя Витселя”
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