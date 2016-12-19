«Ювентус» снова не может договориться с «Зенитом» по сумме трансфера Акселя Витселя

Переговоры по поводу перехода полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя в туринский «Ювентус» продолжаются. Об этом сообщают европейские СМИ.

За покупку Витселя команда с берегов Невы планирует получить 10 миллионов евро. Однако за трансфер бельгийца руководство «старой сеньоры» готово заплатить не более 6 миллионов евро.

За «Зенит» 27-летний хавбек выступает с 2012 года. В составе российской команды футболист стал чемпионом России, а также обладателем национальных Кубка и Суперкубка.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Calciomercato.com