«Ювентус» расторг контракт с Дани Алвесом

Автор: Евгений Морозов 1

Даниэл Алвес

Бразильский защитник Даниэль Алвес покидает «Ювентус». О расставании с игроком сообщил генеральный директор туринской команды Джузеппе Марротта.

«Контракт с Алвесом расторгнут. Наш клуб желает ему всего наилучшего», – рассказал Марротта.

Алвес выступал в составе «Ювентуса» один сезон. В Серии А он провел 19 матчей, забив два гола и сделав три голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Аллегри

Массимилиано Аллегри: «После каждого неточного паса Пьянич ведет себя как при конце света»

Даниэл Алвес

Дани Алвес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Тоттенхэм»

Дани Алвес может перейти в «Манчестер Сити»

Загрузка...

One thought on “«Ювентус» расторг контракт с Дани Алвесом

  1. ну и почему его «бортанули»? Гугл Ваша тема — Вы же новостные «гиганты». И что, после Вас ещё раз Гугл? Не смешно…

    Ответить

Добавить комментарий

Войти с помощью: 