Бразильский защитник Даниэль Алвес покидает «Ювентус». О расставании с игроком сообщил генеральный директор туринской команды Джузеппе Марротта.
«Контракт с Алвесом расторгнут. Наш клуб желает ему всего наилучшего», – рассказал Марротта.
Алвес выступал в составе «Ювентуса» один сезон. В Серии А он провел 19 матчей, забив два гола и сделав три голевых паса.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia
One thought on “«Ювентус» расторг контракт с Дани Алвесом”
ну и почему его «бортанули»? Гугл Ваша тема — Вы же новостные «гиганты». И что, после Вас ещё раз Гугл? Не смешно…