«Ювентус» расторг контракт с Дани Алвесом

Бразильский защитник Даниэль Алвес покидает «Ювентус». О расставании с игроком сообщил генеральный директор туринской команды Джузеппе Марротта.

«Контракт с Алвесом расторгнут. Наш клуб желает ему всего наилучшего», – рассказал Марротта.

Алвес выступал в составе «Ювентуса» один сезон. В Серии А он провел 19 матчей, забив два гола и сделав три голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia