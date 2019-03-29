«Ювентус» продлил контракт с Ругани. Сулейманов с «Краснодаром». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 марта.

1. «Ювентус» продлил контракт с Даниэлем Ругани

Новый контракт рассчитан на 4 года. 

2. Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт c «Краснодаром»

Детали и сроки нового соглашения не разглашаются.

3.Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Александра Кокорина

Из-за нарушения правил ее подачи и оформления.

4. «Спартак» планирует приобрести базу у Министерства спорта России

Она находится около «Открытие Арены».

5. Болельщики признали гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» лучшим в истории «Барселоны»

Гол аргентинского форварда набрал 45% голосов.

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