«Ювентус» продлил контракт с Ругани. Сулейманов с «Краснодаром». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 марта.
1. «Ювентус» продлил контракт с Даниэлем Ругани
Новый контракт рассчитан на 4 года.
2. Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт c «Краснодаром»
Детали и сроки нового соглашения не разглашаются.
3.Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Александра Кокорина
Из-за нарушения правил ее подачи и оформления.
4. «Спартак» планирует приобрести базу у Министерства спорта России
Она находится около «Открытие Арены».
5. Болельщики признали гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» лучшим в истории «Барселоны»
Гол аргентинского форварда набрал 45% голосов.