«Ювентус» предложил 30 млн евро за Алексиса Санчеса

«Ювентус» не оставляет попыток заполучить Алексиса Санчеса. Дело уже дошло до конкретного предложения.

«Ювентус» все еще намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.

По имеющейся информации, «черно-белые» предложили за чилийского футболиста 30 млн евро. Ранее сообщалось, что на Санчеса также претендуют «Интер» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Алексис Санчес принял участие в 34 матчах во всех турнирах за «Арсенал», в которых отметился 20 голами и 16 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia