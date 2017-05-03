«Ювентус» побеждает «Монако» благодаря дублю Игуаина

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Дани Алвес и Игуаин практически не оставили шансов «Монако». «Ювентус» одной ногой в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
МОНАКО —ЮВЕНТУС — 0:2 (0:1)
Монако. 3 мая.
Стадион: «Луи II».
Судья: Матеу Лаос   (Валенсия, Испания)

 «Монако»: Cубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Дирар, Бернарду Силва (Туре, 81), Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 67), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.
«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Лемина, 81), Маркизио (Ринкон, 71), Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин (Кадрадо, 77)

Голы: 0-1 — Игуаин (29), 0:2 — Игуаин (59).
Предупреждение: Бонуччи (21), (Фабиньо, 37), Маркизио (58), Кьеллини (69)


9 (6) Удары (в створ) 8 (6)
7 Угловые 3
Офсайды 2
10 Фолы 13
56  % владения мячом 44

«Ювентус» довольно легко разобрался с монегасками в первом матче 1/2 Лиги чемпионов. Дублем отметился Гансало Игуаин. Теперь «Монако» будет крайне сложно рассчитывать на проход в следующую стадию, ведь дома итальянцы практически непобедимы.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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