«Ювентус» побеждает «Монако» благодаря дублю Игуаина

Дани Алвес и Игуаин практически не оставили шансов «Монако». «Ювентус» одной ногой в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

МОНАКО —ЮВЕНТУС — 0:2 (0:1)

Монако. 3 мая.

Стадион: «Луи II».

Судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)

«Монако»: Cубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Дирар, Бернарду Силва (Туре, 81), Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 67), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.

«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Лемина, 81), Маркизио (Ринкон, 71), Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин (Кадрадо, 77)

Голы: 0-1 — Игуаин (29), 0:2 — Игуаин (59).

Предупреждение: Бонуччи (21), (Фабиньо, 37), Маркизио (58), Кьеллини (69)



9 (6) Удары (в створ) 8 (6)

7 Угловые 3

2 Офсайды 2

10 Фолы 13

56 % владения мячом 44

«Ювентус» довольно легко разобрался с монегасками в первом матче 1/2 Лиги чемпионов. Дублем отметился Гансало Игуаин. Теперь «Монако» будет крайне сложно рассчитывать на проход в следующую стадию, ведь дома итальянцы практически непобедимы.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»