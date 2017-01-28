«Ювентус» намерен заполучить полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Толиссо

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо. Туринский клуб готов выплатить за молодого полузащитника 40 млн евро.

Как сообщается, «Ювентус» уже ведет переговоры с «Лионом» по поводу приобретения полузащитника Корентина Толиссо. Игрок может перебраться в Италию в конце нынешнего сезона.

«Ювентус» готов предложить за 22-летнего футболиста 40 млн евро. Именно столько за игрока ранее требовал «Лион». По имеющимся данным, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Полгода назад футболист мог перейти в «Наполи», однако «Лион» отклонил предложение неаполитанцев в 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Толиссо провел 19 матчей в чемпионате Франции, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Вадим Павлов

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