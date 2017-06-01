«Ювентус» готов предложить за Войцеха Щенсны 16 млн евро

«Ювентус» планирует приобрести игрока на позицию вратарь. Турниры включились в борьбу за вратаря «Арсенала» Войцеха Щенсны.

Голкипер провел два последних сезона на правах аренды в «Роме».

Сообщается, что туринцы рассматривают 27-летнего поляка в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону и готовы заплатить за него 16 миллионов евро.

«Наполи» согласен предложить за Щенсны около 14 миллионов, тогда как «Арсенал» требует 20. Кроме того, голкипером интересуется «Милан» — на случай расставания с Джанлуиджи Доннаруммой.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail