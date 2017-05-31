«Ювентус» готов предложить за Федерико Бернардески 50 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Бернардески

«Ювентус» намерен предложить за полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески большие деньги. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

«Ювентус» все еще заинтересован в трансфере Бернардески, несмотря на плохие отношения между клубами.

Предполагается, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффонсможет убедить Бернардески перейти в команду, так как оба футболиста родились в Тоскане и поддерживают хорошие отношения.

Также на игрока претендуют лондонский «Челси» и «ПСЖ».

Пока Бернардески не продлил контракт с «Фиорентиной». Клуб предложил футболисту зарплату 2,5 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Фабрицио Микколи

Фабрицио Микколи может быть осужден за вымогательство

Аллегри

Массимилиано Аллегри: «После каждого неточного паса Пьянич ведет себя как при конце света»

Скандалы, расследования и уход Тотти. Обзор 34-го тура Серии А

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 