«Ювентус» готов предложить за Федерико Бернардески 50 млн евро

«Ювентус» намерен предложить за полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески большие деньги. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.
«Ювентус» все еще заинтересован в трансфере Бернардески, несмотря на плохие отношения между клубами.
Предполагается, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффонсможет убедить Бернардески перейти в команду, так как оба футболиста родились в Тоскане и поддерживают хорошие отношения.
Также на игрока претендуют лондонский «Челси» и «ПСЖ».
Пока Бернардески не продлил контракт с «Фиорентиной». Клуб предложил футболисту зарплату 2,5 миллиона евро в год.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia