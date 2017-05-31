«Ювентус» готов предложить за Федерико Бернардески 50 млн евро

«Ювентус» намерен предложить за полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески большие деньги. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

«Ювентус» все еще заинтересован в трансфере Бернардески, несмотря на плохие отношения между клубами.

Предполагается, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффонсможет убедить Бернардески перейти в команду, так как оба футболиста родились в Тоскане и поддерживают хорошие отношения.

Также на игрока претендуют лондонский «Челси» и «ПСЖ».

Пока Бернардески не продлил контракт с «Фиорентиной». Клуб предложил футболисту зарплату 2,5 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia