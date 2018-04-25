Юрий Жирков может перейти в «Краснодар»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков может покинуть клуб по окончании сезона. Интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Краснодар».

Соглашение Жиркова с петербургским клубом истекает в конце июня, стороны пока не согласовали новый контракт.

В случае, если если предложение от «Зенита» не последует, главным претендентом на футболиста станут «быки».

Южане готовы предложить Жиркову соглашение, рассчитанное либо на два года, либо составленное по схеме «1+1». Сам футболист готов переехать в Краснодар. Сообщалось, что «Зенит» хочет продлить с ним контракт.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс