Юрий Жирков может перейти в «Краснодар»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

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Защитник «Зенита» Юрий Жирков может покинуть клуб по окончании сезона. Интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Краснодар».

Соглашение Жиркова с петербургским клубом истекает в конце июня, стороны пока не согласовали новый контракт.

В случае, если если предложение от «Зенита» не последует, главным претендентом на футболиста станут «быки».

Южане готовы предложить Жиркову соглашение, рассчитанное либо на два года, либо составленное по схеме «1+1». Сам футболист готов переехать в Краснодар. Сообщалось, что «Зенит» хочет продлить с ним контракт.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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