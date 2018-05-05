Юрий Семин: «Я очень благодарен компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые!»

Автор: Евгений Морозов 0

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы в чемпионате России. Для него она стала первой за 14 лет.

«Верил ли я, что сможем?Конечно, верил каждую игру, которую мы играли вничью или даже проигрывали. Я всегда верю в свои игроков, с которыми мы работаем.

Наша группа игроков была небольшая – 22 человека, но мы прошли с большим успехом такое тяжелое соревнование, как чемпионат России.

Но самое главное – мы вернули болельщиков на стадион «Локомотив». Мы вернули своей игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются – в Краснодаре, у нас. Они нам верят, а мы верим им.

Я очень благодарен нашей компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые!», – сказал Семин.

Фото: Global Look Press
Источник: Наш Футбол

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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