Юрий Семин: «Я очень благодарен компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы в чемпионате России. Для него она стала первой за 14 лет.

«Верил ли я, что сможем?Конечно, верил каждую игру, которую мы играли вничью или даже проигрывали. Я всегда верю в свои игроков, с которыми мы работаем.

Наша группа игроков была небольшая – 22 человека, но мы прошли с большим успехом такое тяжелое соревнование, как чемпионат России.

Но самое главное – мы вернули болельщиков на стадион «Локомотив». Мы вернули своей игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются – в Краснодаре, у нас. Они нам верят, а мы верим им.

Я очень благодарен нашей компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые!», – сказал Семин.

Фото: Global Look Press

Источник: Наш Футбол