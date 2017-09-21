Юрий Семин: «Столько труда вложили, играли 120 минут и проиграли. Это самое обидное»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча Кубка России против «Крыльев Советов». Его команда проиграла 2:3 в доп.время.

«Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось.

К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное, ошибаться так нельзя. А по работе и самоотдаче это была интересная игра. Какой смысл говорить о том, по игре ли счет? «Крылья» выиграли, и мы их поздравляем.

Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное.

Самара играет хорошо, и мы помним, как она проводила матч со «Спартаком». Они на данный момент настоящие лидеры ФНЛ.

Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли» — заявил Семин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат.com»