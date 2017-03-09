Юрий Семин: «Миранчук смог выбросить из головы все ненужное»

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук заслужил похвалу от Юрия Семина. Главный тренер «железнодорожников» заявил, что молодой полузащитник смог абстрагироваться от посторонних вещей и сконцентрироваться на футболе.

Как сообщалось, «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанским «Рубином» трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. Позже полузащитник написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако спустя месяц его отозвал.

«Алексей в этом плане молодец. Он правильно понял — то, что не касается футбола, нужно отбрасывать из головы. Есть много посторонних вещей, которые мешают молодым игрокам, да и тренерам тоже. Если я буду обращать внимание на все высказывания, критику, то у меня не останется времени заниматься командой. Об этом я и сказал Миранчуку, и пока все получается, а дальше посмотрим», — отметил Семин.

В последних двух матчах с «Тосно» и «Крыльями Советов» Миранчук отметился двумя голами и одной результативной передачей.