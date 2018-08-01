Юрий Семин: «Крыховяк готовится в общей группе к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча со «Спартаком» рассказал, сможет ли сыграть новичок команды Гжегож Крыховяк. Польский опорный полузащитник перешел к «железнодорожникам» на правах аренды из ПСЖ с возможным правом выкупа контракта в следующем году.

По словам Семина «Крыховяк работал по индивидуальной программе, а сейчас в общей группе готовится к игре со «Спартаком.» Специалист добавил что травмированных игроков в составе команды нет.

71-летний наставник «железнодорожников» также объяснил ситуацию о незабитых голах в начавшемся сезоне.

«Ничего страшного. Голы будут — есть моменты, есть игра. Один гол в Уфе мы забили, но его не засчитали. Надеюсь, арбитр понесет наказание за ошибку. Я уже два года говорю, что в чемпионате России нужно как можно быстрее вводить видеоповторы. Тогда ни тренеры, ни футболисты не будут ничего говорить в адрес судей», — прокомментировал Семин.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»