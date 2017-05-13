Юри Тилеманс согласовал условия контракта с «Монако»

Автор: Евгений Морозов 0

Юри Тилеманс

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс близок к переходу в «Монако». Княжеский клуб договорился о трансфере 19-летнего дебютанта сборной Бельгии за 25 миллионов евро и подпишет с ним 5-летний контракт.

Медобследование Тилеманса в «Монако» назначено на 22 мая.

Ранее хавбека связывали с возможным переходом в «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Интер».

Трансфер Тилеманса может стать самым дорогим для бельгийских клубов. Предыдущий рекорд установил полузащитник Маруан Феллайни, за которого «Эвертон» в 2008 году заплатил льежскому «Стандарду» 22 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Soir

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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