Юрген Клопп: «Я идеальный тренер для «Ливерпуля»

Главный тренер «красных» дал откровенное признание. По мнению Клоппа – он оптимальный менеджер для «Ливерпуля».

«Я всегда думаю об альтернативах: есть ли кто-нибудь, кто мог бы сделать это лучше? Если бы я знал кого-то, кто мог бы сделать мою работу лучше меня, то меня бы здесь не было. Нам надо достичь поставленной цели. Сколько времени это займёт? Понятия не имею.

Я чувствую, что болельщики по-прежнему считают меня подходящим тренером, потому что мы чувствуем доверие и веру. Мы должны использовать это, но вокруг нас очень много мастеровитых команд. Дело не только в том, что мы хотим этого больше или дольше, это не делает титул более вероятным. Мы должны быть лучше — над этим и работаем».

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает четвертую строчку в АПЛ, набрав 55 очков после 28 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports